Jak dbać o stawy?

Jesteś osobą aktywną fizycznie i zastanawiasz się jak skutecznie dbać o swoje stawy? Przede wszystkim nigdy nie zapominaj o rozgrzewce przed treningiem, która odpowiednio wykonana chroni stawy przed kontuzją. Pamiętaj, że stawy potrzebują czasu na regenerację, dlatego nie przesadzaj z częstością treningów, a także mierz siły na zamiary, a obciążenia zwiększaj stopniowo. Co więcej, wykonując ćwiczenia z ciężarami korzystaj z odpowiednich taśm usztywniających kolana, czy nadgarstki. Prawidłowa ochrona stawów to również odpowiednio dobrane suplementy diety takie jak Flexit Drink.

Flexit Drink

Flexit Drink to suplement diety, który posiada specjalnie opracowany skład, będący źródłem białek kolagenowych, wzbogaconych o witaminy. Jest to niezwykle skuteczny produkt, który pozwala poprawić funkcję stawów oraz ich ruchomość, a także zapewnia odpowiednią ochronę stawów przy zwiększonym obciążeniu. Flexit Drink dostępny jest w czterech różnych smakach: truskawkowym, grejpfrutowym, pomarańczowym oraz brzoskwiniowym, dzięki czemu każdy sportowiec może dopasować go do swojego gustu.